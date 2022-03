(Peshawar) L’État islamique a déclaré qu’un seul kamikaze afghan avait frappé à l’intérieur d’une mosquée musulmane chiite dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, pendant la prière du vendredi, tuant au moins 56 fidèles et blessant 194 personnes.

Kathy Gannon et Riaz Khan Associated Press

La filiale de l’État islamique dans la région connue sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan et dont le siège est en Afghanistan a revendiqué l’attaque dévastatrice de vendredi dans un communiqué traduit par le groupe SITE Intelligence.

La déclaration a été publiée sur l’agence de presse Amaq du groupe. Le communiqué a identifié l’agresseur comme étant afghan, a publié sa photo et a déclaré que « les combattants de l’État islamique ciblent constamment les chiites vivant au Pakistan et en Afghanistan malgré les mesures de sécurité intenses adoptées par la milice talibane et la police pakistanaise pour sécuriser les temples et les centres chiites. »

Le carnage à la mosquée située dans des rues étroites de la vieille ville de Peshawar s’est avéré terrible.

Selon le porte-parole de l’hôpital Lady Reading de Peshawar, Asim Khan, de nombreux blessés étaient dans un état critique. Des dizaines de victimes ont été criblées d’éclats d’obus, plusieurs ont eu des membres amputés et d’autres ont été blessées par des débris volants.

Le chef de la police de Peshawar, Muhammed Ejaz Khan, a déclaré que les violences avaient commencé lorsqu’un agresseur armé avait ouvert le feu sur la police devant la mosquée de la vieille ville de Peshawar. Un policier a été tué dans la fusillade et un autre policier a été blessé. L’agresseur a ensuite couru à l’intérieur de la mosquée et a fait exploser son gilet suicide.

5 kg d’explosifs

Le kamikaze avait attaché un puissant engin explosif sur son corps, contenant 5 kilogrammes d’explosifs, a déclaré Moazzam Jah Ansari, le plus haut responsable de la police de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale.

L’appareil était caché sous un grand châle noir qui couvrait une grande partie du corps de l’attaquant, selon des images de vidéosurveillance vues par l’Associated Press. Les images montraient le kamikaze se déplaçant rapidement dans une rue étroite vers l’entrée de la mosquée. Il a tiré sur les policiers qui protégeaient la mosquée avant d’entrer à l’intérieur.

En quelques secondes, une puissante explosion s’est produite et l’objectif de la caméra a été obscurci par la poussière et les débris. M. Ansari a déclaré que l’appareil fabriqué artisanalement était rempli de roulements à billes, une méthode de construction d’une bombe pour infliger le plus de carnage en pulvérisant une plus grande surface avec des projectiles mortels. Les roulements à billes ont causé le nombre élevé de morts, a déclaré M. Ansari.

Un nombre de morts qui pourrait augmenter

Le responsable de la police locale, Waheed Khan, a déclaré que l’explosion s’était produite alors que les fidèles s’étaient rassemblés dans la mosquée Kucha Risaldar pour la prière du vendredi. On craint que le nombre de morts n’augmente encore, a-t-il ajouté.

PHOTO ABDUL MAJEED, AGENCE FRANCE-PRESSE Des proches des victimes se recueillent sur leurs cercueils.

Des ambulances se sont précipitées dans les rues étroites encombrées pour transporter les blessés à l’hôpital Lady Reading, où les médecins travaillaient fébrilement.

Shayan Haider, un témoin, s’apprêtait à entrer dans la mosquée lorsqu’une puissante explosion l’a projeté au sol. « J’ai ouvert les yeux et il y avait de la poussière et des corps partout », a-t-il déclaré.

Au service des urgences de l’hôpital Lady Reading, c’était le chaos alors que les médecins luttaient pour déplacer les nombreux blessés dans les blocs opératoires. Des centaines de proches se sont rassemblés devant le service des urgences, beaucoup d’entre eux gémissant et se frappant la poitrine, implorant des informations sur leurs proches.

À l’extérieur de la mosquée, les chiites se sont pressés dans les rues bouclées. La mosquée Kucha Risaldar est l’une des plus anciennes de la région, antérieure à la création du Pakistan en 1947 en tant que patrie distincte pour les musulmans du sous-continent indien.

Le chef de prière, Allama Irshad Hussein Khalil, un jeune leader chiite en devenir, était parmi les morts. Dans toute la ville, des sirènes d’ambulance pouvaient être entendues.

« Attaque terroriste odieuse »

Le premier ministre Imran Khan a condamné l’attentat. Son conseiller à la sécurité nationale, Moeed Yusuf, a déclaré que l’attentat était une « attaque terroriste odieuse » et a promis que les responsables du carnage seraient « traduits en justice ».

« Nous ne permettrons pas que nos gains contre le terrorisme et notre sécurité intérieure soient compromis à tout prix », a tweeté M. Yusuf.

L’officier de l’armée à la retraite Sher Ali qui se trouvait à l’intérieur de la mosquée au moment de l’explosion a été blessé par des éclats d’obus. Il a lancé un plaidoyer au gouvernement pakistanais pour une meilleure protection de la minorité chiite du pays.

« Quel est notre péché ? Qu’avons-nous fait ? Ne sommes-nous pas citoyens de ce pays ? » dit-il de l’intérieur du service des urgences, ses vêtements blancs éclaboussés de sang.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l’attaque, affirmant que les auteurs avaient l’intention de « semer la discorde parmi les musulmans ». Dans une déclaration sur le site internet du ministère, le porte-parole Saeed Khatizadeh a exprimé son espoir que le gouvernement pakistanais mettrait fin à de telles attaques par des « actions fermes », sans donner plus de détails.

Dans le Pakistan majoritairement sunnite, la minorité chiite est la cible d’attaques répétées. De plus, ces derniers mois, le pays a connu une augmentation significative de la violence et des dizaines de militaires ont été tués dans des attaques contre des avant-postes de l’armée le long de la frontière avec l’Afghanistan.

De nombreuses attaques ont été revendiquées par les talibans pakistanais, qui selon les analystes ont été enhardis par la prise de pouvoir des talibans afghans en août dernier en Afghanistan.

Le Pakistan a exhorté les nouveaux dirigeants afghans à livrer les militants talibans pakistanais qui ont organisé leurs attaques depuis l’Afghanistan. Les talibans afghans ont déclaré que leur territoire ne serait pas utilisé pour organiser des attaques contre qui que ce soit, mais jusqu’à présent, ils n’ont livré aucun militant pakistanais recherché.