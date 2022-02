Le tremblement de terre s’est produit quelques minutes après un séisme plus léger, qui a poussé les habitants apeurés à évacuer leurs maisons. Sur notre photo, un homme inspecte une maison effondrée à Talamau.

PHOTO SURYO WIBOWO, ASSOCIATED PRESS

Un séisme fait au moins sept morts et 85 blessés

(Jakarta) Au moins sept personnes sont mortes et 85 ont été blessées vendredi dans un séisme de magnitude 6,2 qui a secoué le nord de l’île de Sumatra, en Indonésie, ont annoncé les autorités.

Agence France-Presse

Le tremblement de terre s’est produit quelques minutes après un séisme plus léger, qui a poussé les habitants apeurés à évacuer leurs maisons.

« Nous avons tous fui nos maisons [après le premier séisme] », a raconté à l’AFP Prama Agustino, qui a évacué son domicile dans la panique avec son bébé âgé d’un an.

Le tremblement de terre s’est produit à 1 h 35 GMT à une profondeur de 12 kilomètres et à 70 kilomètres de la ville de Bukittingi, située dans la province de Sumatra occidentale, a précisé l’Institut sismologique américain (USGS).

La majorité des victimes sont des habitants des districts de Pasaman et du Pasaman occidental, à une vingtaine de kilomètres de l’épicentre, selon le chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) Suharyanto, qui, comme beaucoup d’Indonésiens, ne porte qu’un seul nom.

L’agence indonésienne de météorologie a demandé aux habitants de rester éloignés des pentes par crainte des glissements de terrain au plus fort de la saison des pluies.

Aucune alerte au tsunami n’a été lancée, mais la secousse a été ressentie dans les provinces voisines de Riau et de Sumatra Nord et jusqu’en Malaisie et à Singapour.

Des images montrent des maisons en partie effondrées dans la ville de Pasaman, près de l’épicentre, avec des briques tombées à terre et des murs éventrés.

PHOTO MARSULAI, ASSOCIATED PRESS Une mosquée de Pasaman a été endommagée lors du séisme.

« Les bâtiments oscillaient »

Des images de télévision montrent aussi des patients évacués d’un hôpital à Padang, capitale de la province de Sumatra occidentale.

Alim Bazar, responsable de l’agence responsable de la gestion des catastrophes à Pasaman, a déclaré à l’AFP que les murs de certains bâtiments se sont fissurés.

« Le maire a appelé et ordonné que les deuxième et troisième étages de chaque bâtiment soient évacués », a-t-il déclaré.

Irpanda, un habitant de la ville de Pasaman a raconté à Metro TV avoir ressenti les deux secousses.

« Au début, le tremblement de terre n’a duré que quelques secondes. Les gens fuyaient leurs maisons et les bâtiments voisins oscillaient », a-t-il témoigné.

« Mais ensuite, un autre tremblement de terre plus puissant s’est produit. Davantage de personnes ont fui leur maison », a-t-il ajouté, précisant que les patients d’un hôpital local ont été évacués.

Par ailleurs, « des secousses ont été ressenties dans certaines parties de Singapour vers 9 h 45 », a indiqué la police dans un communiqué.

Le département météorologique de Malaisie a indiqué dans un tweet que des « vibrations » avaient été ressenties dans les États de l’ouest de la péninsule.

L’Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre du fait de sa position sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent.

L’archipel demeure marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d’une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait provoqué un gigantesque tsunami et entraîné la mort de 220 000 personnes dans toute la région, dont environ 170 000 pour la seule Indonésie.