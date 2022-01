(Pékin) La Chine a jugé mercredi « remarquables » ses performances économiques, au lendemain d’un appel du FMI à Pékin à assouplir ses draconiennes mesures anti-COVID-19 qui font peser, selon l’institution, un risque sur la reprise mondiale.

Agence France-Presse

Dans un entretien mardi à l’AFP, la directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Gita Gopinath, a estimé que la Chine devrait « réajuster » sa stratégie de lutte contre la COVID-19.

Dès l’apparition d’un cas, les autorités procèdent à des dépistages massifs et répétés de la population, restreignent les déplacements voire imposent des confinements quand le nombre de cas est trop important.

Ces mesures ont permis au géant asiatique de contenir le virus dès le printemps 2020 et de retrouver une vie quasi normale. Mais elles pèsent lourdement sur l’activité.

Invité à réagir, la diplomatie chinoise a jugé mercredi que la Chine restait « un moteur de la reprise économique mondiale ».

Le pays « a obtenu des résultats remarquables qui ont favorisé la reprise », a affirmé devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Il a jugé les mesures anti-COVID-19 de son pays nécessaires pour « protéger » la santé des citoyens.

« La Chine a toujours adopté une approche scientifique, globale et solide en matière de prévention et de contrôle » du virus, a martelé M. Zhao.

Avec le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, mais moins dangereux, Mme Gopinath a estimé mardi que des confinements plus nombreux en Chine pourraient avoir un « impact négatif sur l’économie ».

« Cela risque de ralentir non seulement la croissance, mais aura également des conséquences très importantes pour les chaînes d’approvisionnement mondiales ».

En août 2021, la Chine avait partiellement mis à l’arrêt pour cause de COVID-19 l’un des plus importants ports du monde près de Shanghai, au moment où les perturbations dans le transport logistique pesaient déjà lourdement sur les chaînes d’approvisionnement.

Le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour la Chine cette année à 4,8 % (contre 5,6 % en octobre).

Au niveau mondial, le FMI table sur une hausse du produit intérieur brut mondial de 4,4 % (-0,5 point) après 5,9 % l’an passé.

Omicron, inflation et relèvements des taux d’intérêt sont autant de nuages qui assombrissent l’horizon économique en ce début 2022, prévient le Fonds.