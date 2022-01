PHOTO HENG SINITH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un expert en déminage cambodgien montre des bombes non explosées avant leur destruction dans la province de Preah Vihear, à environ 245 kilomètres au nord de Phnom Penh, au Cambodge, le 7 juillet 2011. Près de trois décennies de guerre civile et de bombardements américains à partir des années 1960 ont fait du Cambodge l’un des pays les plus minés au monde.