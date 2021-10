Asie et Océanie

Chef de la diplomatie de Taïwan

Un conflit avec la Chine serait un « désastre » mondial

(Bratislava) Tout conflit entre Taipei et Pékin serait « un désastre, non seulement pour Taïwan, mais aussi pour la Chine et le reste du monde », a déclaré mardi à l’AFP le ministre taïwanais des Affaires étrangères.