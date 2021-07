Asie et Océanie

Inde

Blinken lance un avertissement sur la démocratie et les droits humains

(New Delhi) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a lancé mercredi à New Delhi un avertissement sur un risque de « régression démocratique », au moment où Washington compte plus que jamais sur cet allié clé en Afghanistan ou face à la Chine.