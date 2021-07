PHOTO AUNG SHINE OO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Aung San Suu Kyi est incarcérée depuis le coup d’État militaire en Birmanie et fait face à un éventail d’accusations allant de l’infraction aux restrictions sanitaires à l’importation illégale de walkies-talkies. Ces accusations dénoncées comme fausses pourraient lui valoir plus de 10 ans de prison. La Birmanie vit dans le chaos depuis le coup d’État, et selon une ONG locale plus de 900 personnes ont perdu la vie dans la répression.