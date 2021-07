PHOTO ATHIT PERAWONGMETHA, REUTERS

Assignée à résidence, l’ancienne cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, 76 ans, est déjà inculpée pour sédition, pour avoir violé une loi sur les secrets d’État datant de l’époque coloniale et pour corruption, accusée d’avoir perçu plus d’un demi-million de dollars et une dizaine de kilos d’or de pots-de-vin.