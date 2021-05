Asie et Océanie

COVID-19

L’Europe franchit les 50 millions d’infections, 200 000 morts en Inde

(New Delhi) L’Europe a franchi mercredi soir le seuil symbolique des 50 millions de contaminations au coronavirus, qui a tué plus de 200 000 personnes en Inde, pays durement touché par l’épidémie de COVID-19 et où il manque de l’oxygène pour les malades.