Asie et Océanie

Inde

L’épidémie flambe, New Delhi et les grandes villes confinées pour le week-end

(New Delhi et Calcutta) Les rues de New Delhi étaient désertes samedi, des mesures de confinement ayant été prises pour le week-end dans la capitale et les grandes villes de l’Inde pour tenter d’endiguer une nouvelle vague de contaminations massive à la COVID-19, avec un record de 234 000 cas recensés en 24 heures.