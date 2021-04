(Rawang) La communauté chinoise de Malaisie brûle traditionnellement des modèles en papier des objets indispensables aux ancêtres à l’occasion de la « fête du nettoyage des tombes ». Cette année, elle brûlera aussi des masques et des lunettes de protection en papier pour lutter contre la COVID-19 jusque dans l’au-delà.

Patrick Lee

Agence France-Presse

La fête de Qingming, l’une des plus importantes dans la tradition chinoise, est célébrée par les communautés d’origine chinoise d’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Pendant les festivités, qui tombent cette année dimanche, on prie pour les ancêtres de la famille, on nettoie les tombes des proches et on brûle des modèles de papier de toute une série d’objets qui peuvent être utiles aux proches outre-tombe.

Cela va de billets de banque ou de chaussures jusqu’à des yachts et des avions. Mais la pandémie a apporté une nouvelle offre liée au virus.

Un magasin du village de Rawang, dans les environs de la capitale Kuala Lumpur, propose des coffrets composés de masques, flacons de gel hydroalcoolique et thermomètres, en papier.

« Nous voulons que nos ancêtres comprennent l’importance de porter un masque pendant la pandémie », explique à l’AFP le propriétaire, Jacky Hoi, cet article à la main.

Il est persuadé que cet article original trouvera preneur en Malaisie, pays à la population en majorité musulmane où quelque 32 millions d’habitants revendiquent des origines chinoises.

« Cela permettra aux ancêtres de combattre la pandémie », assure-t-il.

Hoi reconnaît qu’il lui manque un article important : un vaccin en papier. Mais il n’en a pas trouvé en Chine auprès de ses fournisseurs.

La communauté chinoise de Malaisie va célébrer cette semaine la « fête du nettoyage des tombes » pour la première fois depuis 2019 car les festivités avaient été annulées l’an dernier à cause d’un confinement strict.

Mais des règles ont été fixées pour prévenir toute contamination, comme un nombre limite de personnes autorisées à participer et un temps restreint pour les prières.

La Malaisie a été touchée par une nouvelle vague de COVID-19 ces derniers mois mais le nombre de cas a commencé à décroître. Les autorités enregistrent encore environ un millier de nouvelles infections par jour et quelques décès dus au virus.