Levées d’alertes au tsunami après des évacuations massives

(Nouméa) Les alertes au tsunami à travers le Pacifique étaient levées les unes après les autres vendredi après l’évacuation vers les hauteurs et l’intérieur des terres de dizaines de milliers d’habitants des zones côtières de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu et d’autres îles.