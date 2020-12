Cyclone Yasa

Les îles Fidji menacées de vagues géantes et d’inondations

(Suva) Les habitants des Fidji ont été appelés jeudi à la plus grande prudence à l’approche du puissant cyclone Yasa qui ne devrait épargner aucune île de cet archipel du Pacifique Sud et provoquer des inondations et des vagues géantes.