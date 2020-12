L’Azerbaïdjan et l’Arménie entament un échange de prisonniers

(Bakou) L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont annoncé lundi le début d’un processus d’échange de prisonniers, plus d’un mois après l’accord ayant mis fin à six semaines de combats meurtriers entre les deux pays pour le contrôle du Nagorny Karabakh.