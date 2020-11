Joe Biden et Xi Jinping à Pékin en 2013.

PHOTO POOL NEW, REUTERS

(Pékin) Le président chinois Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle américaine, dans un télégramme cité mercredi par les médias d’État à Pékin.

Agence France-Presse

Les deux pays « doivent éviter tout conflit ou affrontement et s’en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant » afin de promouvoir la « noble cause » de la paix et le développement, a souligné Xi Jinping dans son télégramme.