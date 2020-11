COVID-19

L’Inde saisie de fièvre acheteuse avant la fête de Diwali

(New Delhi) Une foule compacte envahissait jeudi les marchés de New Delhi avant la plus grande fête de l’année, Diwali, la fête hindoue des lumières, au mépris de la COVID-19 et de la pollution qui pèsent sur la capitale indienne.