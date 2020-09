Effondrement d’un immeuble en Inde: 10 morts et plusieurs personnes piégées

(Bhiwandi) Dix personnes ont péri et jusqu’à 25 autres pourraient être coincées sous les décombres d’un immeuble résidentiel de trois étages qui s’est effondré lundi, avant l’aube, dans l’ouest de l’Inde, ont annoncé les autorités.

Agence France-Presse

L’accident est survenu vers 3 h 40 (18 h 10 HAE dimanche) à Bhiwandi, ville voisine de la capitale financière du pays, Bombay.

« Le nombre total de morts est de dix », a déclaré à l’AFP le commandant de la Force nationale de réponse aux catastrophes (NDRF), Ithape Pandit, confirmant des déclarations d’un responsable de la municipalité de Thane qui chapeaute Bhiwandi.

Dix-neuf personnes, dont deux garçons âgés de quatre et sept ans, ont pu être extraites des décombres sous les applaudissements des voisins.

Le directeur général de la NDRF, Satya Narayan Pradhan, a indiqué dans un tweet que des équipes spécialisées assistées de chiens de détection étaient toujours à la recherche de « 20 à 25 personnes présumées coincées » dans les décombres.

Plus d’une quarantaine de sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants sur le site du bâtiment effondré, selon le responsable municipal de Thane.

Des images diffusées sur le compte Twitter officiel de la NDRF montraient des secouristes passant au peigne fin les débris de ciment et de briques avec des câbles électriques qui pendaient au dessus de leurs têtes.

On ignore la cause de l’accident, mais les effondrements de bâtiment sont relativement courants en Inde entre juin et septembre, pendant la saison de la mousson, les précipitations intenses fragilisant parfois les structures.