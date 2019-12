Trump et Moon Jae-in veulent maintenir le dialogue avec Pyongyang

(Séoul) Les présidents américain et sud-coréen, Donald Trump et Moon Jae-in, ont convenu lors d’une conversation téléphonique que la situation dans la péninsule coréenne était « grave » et décidé de maintenir le dialogue avec le nord, ont indiqué samedi les autorités de Séoul.