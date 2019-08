Trump assure que Kim veut reprendre les négociations sur le nucléaire

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé dimanche que M. Kim avait personnellement supervisé, la veille, «le tir d'essai d'une nouvelle arme» sur laquelle elle n'a fourni aucun détail.

Selon l'état-major sud-coréen, deux «projectiles» vraisemblablement des missiles balistiques à courte portée, ont été lancés samedi à l'aube depuis les environs de la ville de Hamhung, en direction de la mer du Japon.

Il s'agit de «la version nord-coréenne d'un système de contre-attaque à bas coût et hautes performances» destiné à «neutraliser les systèmes de défense antimissiles» de la Corée du Sud, a analysé Kim Dong-yub, chercheur à l'Institute for Far Eastern Studies à Séoul.

Cette série de tirs nord-coréens, la cinquième en deux semaines, est intervenue alors que les États-Unis et la Corée du Sud mènent depuis lundi des exercices militaires conjoints vivement dénoncés par Pyongyang.

Ces manoeuvres constituent «un exercice de guerre agressif contre nous», a estimé dimanche le ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Le refus par Séoul de les annuler mine les perspectives de dialogue entre le Nord et le Sud, a-t-il averti.