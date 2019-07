Inde: la mousson bloque un train et ses 800 passagers

Des hélicoptères de l'armée indienne et des canots de sauvetage ont secouru samedi environ 800 passagers d'un train bloqué par des inondations dues à la mousson près de Bombay, a-t-on appris auprès des services de secours.

Agence France-Presse New Delhi

Le Mahalaxmi Express avait quitté Bombay vendredi dans la soirée en direction de Kolhapur, à 350 km plus au sud, mais n'a parcouru que 60 km avant d'être immobilisé par des pluies torrentielles provoquant le débordement d'un fleuve qui a inondé les voies.

Le train a été bloqué plusieurs heures dans le district de Thane, à l'est de Bombay, avant que les autorités ne fassent appel aux hélicoptères, navires et plongeurs de la marine indienne et de la Force nationale de réponse aux catastrophes (NDRF).