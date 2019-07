Le Japon sous le choc après l'incendie meurtrier d'un studio d'animation

La tragédie a suscité l'émoi au Japon et au-delà, des fans du monde entier envoyant sur l'internet des messages de soutien à la société endeuillée, Kyoto Animation, qui produit des dessins animés à succès.

Dès les premières heures de la matinée, les enquêteurs se sont rendus dans le bâtiment de deux étages noirci par les flammes, situé dans un quartier résidentiel de cette grande ville de l'ouest de l'archipel.

Le suspect de 41 ans est accusé d'avoir répandu de l'essence dans l'immeuble et d'avoir hurlé « Vous allez mourir » avant de mettre le feu.

L'incendie s'est apparemment propagé à une vitesse fulgurante, prenant au piège de nombreux employés. Parmi les plus de 70 personnes présentes, 33 ont trouvé la mort, tentant en vain de fuir flammes et fumée suffocante. On déplore aussi 36 blessés, dont 10 grièvement atteints.