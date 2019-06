Les glaciers de l'Himalaya fondent deux fois plus vite

Des images de la région prises par des satellites américains en pleine guerre froide ont en effet été « déclassifiées » - c'est-à-dire qu'elles sont passées dans le domaine public, permettant de comparer avec des images plus récentes, et moins secrètes.

Ceux qui gravissent l'Everest l'avaient appris récemment à leurs dépens : de nombreux corps d'alpinistes « réapparaissent » à mesure que les glaces se retirent.

Mais les images d'un passé pas si lointain permettent d'estimer autant la perte de superficie que l'amincissement de la glace. Selon les chiffres parus le 19 juin dans Science Advances, on parle ainsi d'une moyenne de 0,25 mètre d'épaisseur perdue chaque année entre 1975 et 2002, puis du double, soit 0,5 mètre entre 2000 et 2016.

L'Himalaya « détient » la troisième plus grosse quantité de neige et de glace au monde, après l'Antarctique et l'Arctique.