Ascension de l'Everest: malgré les morts, le Népal garde le cap

Depuis des années, le nombre d'alpinistes à l'assaut de l'Everest augmente. Or, malgré les critiques et la mort de 11 personnes, le gouvernement népalais n'a toujours pas l'intention de diminuer le nombre de permis délivrés pour grimper sur le toit du monde.

Pourquoi y a-t-il eu embouteillage sur l'Everest ?

Plusieurs raisons expliquent la file d'alpinistes au sommet de l'Everest ; le nombre toujours plus élevé d'adeptes et la saison favorable très courte sont les principales. Les activités de randonnée alpine sont particulièrement lucratives pour l'un des pays les plus pauvres de la planète, le Népal, avec environ 300 millions US de revenus chaque année. Cette année, le pays a remis 381 permis pour gravir la plus haute montagne, à quelque 11 000 $US chacun. La Chine, de son côté, a accordé 140 permis pour son ascension à partir du versant tibétain. À ces grimpeurs s'ajoute au moins un guide - un sherpa - par personne. « Le nombre grandit chaque année », note l'alpiniste québécois Gabriel Filippi. Il en était à sa troisième ascension tout en haut de la montagne de 8848 m cette année. D'autres ont mis en avant l'inexpérience de certains alpinistes. La saison de l'Everest est courte. En raison de vents violents, le sommet était moins accessible cette année, pour un total de six jours, contre onze l'an dernier. Résultat : un goulot d'étranglement.

De quoi les gens sont-ils morts ?

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de la mort des 11 personnes ; grimper à cette altitude comporte des risques. Bon an, mal an, cinq personnes meurent sur l'Everest. Cette année, avec le nombre élevé d'alpinistes, l'encombrement au sommet a été montré du doigt comme un facteur possible du plus grand nombre de morts.