Trump mène collaborateurs, alliés et ennemis de surprise en surprise

Avant son voyage au Japon, il avait annoncé l'envoi de 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient de manière «préventive», en plus d'un porte-avions, de bombardiers B-52, d'un navire de guerre et de missiles Patriot, et avait brandi la menace d'une «fin officielle» de l'Iran si ce pays attaquait les intérêts américains.

Les services américains disent aussi que Kim n'a aucune intention de renoncer à l'arme nucléaire, mais Donald Trump laisse entendre qu'il fait plus confiance à sa propre intuition. Il dit parler «beaucoup» avec Kim Jong-un de l'opportunité d'ouvrir la Corée du Nord aux investissements plutôt que d'amasser des armes nucléaires et il trouve que ce dernier est «très intelligent».

«Ce que nous voulons, c'est l'absence d'armes nucléaires. Je ne veux absolument pas nuire à l'Iran», a-t-il ajouté, estimant même pouvoir «parvenir à un accord».

Sa seule cible était alors son propre conseiller à la sécurité John Bolton, un faucon et partisan de longue date de la manière forte avec Téhéran, et qu'il a à plusieurs reprises contredit au sujet de la Corée du Nord et de l'Iran, en public et en sa présence.

Cette attitude de Donald Trump, déchirant des accords, appliquant des droits de douanes et soufflant le chaud et le froid, déstabilise plus d'un pays.

Le Japon s'adapte

À la différence de l'Union européenne et de la Chine, plus offensifs, le Japon a lui une autre méthode : les louanges et les démonstrations d'amitié avec l'imprévisible Américain.