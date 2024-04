(Lima) La pression contre la présidente péruvienne Dina Boluarte est montée d’un cran lundi lorsque les législateurs ont soumis au Parlement une demande de destitution pour « incapacité morale permanente ». Cette demande survient trois jours après que la police a enfoncé la porte d’entrée de sa résidence afin de trouver des montres de luxe, dans le cadre d’une enquête.

Associated Press

La demande a été soumise par des législateurs de divers partis, dont le Pérou Libre auquel Mme Boluarte appartenait autrefois. Pour destituer la présidente, cette décision nécessite 87 voix du Parlement monocaméral de 130 sièges, et jusqu’à présent, cinq partis, qui totalisent 57 voix, se sont engagés à défendre Mme Boluarte.

Cette dernière fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument acquis une collection non divulguée de montres de luxe depuis qu’elle est devenue vice-présidente et ministre de l’Inclusion sociale en juillet 2021, puis présidente en décembre 2022. Elle a nié ces accusations.

Dans leur demande, les députés citent l’enquête fiscale contre Dina Boluarte ainsi que des problèmes à l’échelle nationale, comme l’augmentation de la criminalité.

Vendredi soir, des policiers armés ont enfoncé la porte d’entrée de la maison de la présidente à coups de bélier, à la recherche de montres Rolex, dans le cadre d’une enquête. C’était la première fois dans l’histoire du Pérou que la police pénétrait de force dans la maison d’un président en exercice.

L’enquête a débuté à la mi-mars après qu’une émission télévisée ait montré la présidente portant une montre Rolex d’une valeur allant jusqu’à 14 000 $ au Pérou. D’autres émissions de télévision ont mentionné plus tard que celle-ci avait au moins deux autres Rolex.

Dina Boluarte, une avocate de 61 ans, était une modeste fonctionnaire de district avant de se joindre au gouvernement du président de l’époque, Pedro Castillo, touchant un salaire mensuel de 8136 $ en juillet 2021. Mme Boluarte est ensuite devenue présidente, ce qui correspond à un salaire inférieur à 4200 dollars par mois. Peu de temps après, elle a commencé à montrer ses montres de luxe.

Dina Boluarte n’a pas répertorié les trois montres dans un formulaire de déclaration de patrimoine obligatoire.

Lundi, cette dernière a également perdu trois membres du Cabinet à la suite de la démission des ministres de l’Intérieur, de l’Éducation et de la Femme.

Le ministre de l’Intérieur, Víctor Torres, a déclaré à la presse que sa démission était due à une affaire familiale, tandis que les responsables du ministère de la Femme, Nancy Tolentino, et de l’Éducation, Miriam Ponce, n’ont pas donné de raisons dans les annonces qu’elles ont partagées sur les réseaux sociaux.

Mme Boluarte est devenue présidente en décembre 2022, lorsqu’elle a remplacé le président de l’époque, Pedro Castillo, qui a été démis par le Parlement et est maintenant emprisonné. Il fait l’objet d’une enquête pour corruption et rébellion présumées.