(Mexico) Le Mexique est le « champion » des drogues synthétiques, dont le fentanyl qui tue par milliers aux États-Unis, a reconnu mardi un haut-responsable sécuritaire mexicain lors d’une rencontre bilatérale.

Agence France-Presse

L’aveu intervient alors que des responsables américains présents lors de cette rencontre à Mexico ont renouvelé leur demande de renforcement dans la lutte contre les puissants cartels mexicains.

« Le Mexique a été le champion de la production de méthamphétamines, et maintenant du fentanyl », a reconnu le chef de l’Agence mexicaine d’enquête criminelle, Felipe de Jesus Gallo.

Ces trafics de drogue de synthèse sont « source de richesse et de pouvoir plus importants » pour les cartels, a-t-il concédé.

D’après l’agence anti-drogue américaine (DEA), les cartels mexicains transforment des précurseurs chimiques importés de Chine pour exporter le fentanyl sur le marché nord-américain responsable de dizaines de milliers d’overdoses.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a promis de travailler avec les États-Unis pour s’attaquer aux racines du problème, en minimisant toutefois l’ampleur de la production au Mexique.

« Nous sommes au milieu d’une crise globale des drogues synthétiques illégales », a déclaré Chris Landberg, secrétaire assistant adjoint au Bureau of International Narcotics (INL).

Les États-Unis travaillent d’arrache-pied pour réduire la demande de narcotiques interdits, a-t-il dit à ses homologues mexicains.

« Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays en danger et nous avons besoin de soutien supplémentaire pour combattre l’offre globale de drogues interdites », a-t-il ajouté, disant reconnaître « que les organisations criminelles s’adaptent rapidement et que nous avons besoin d’une approche plus souple et plus complète ».