(Guatemala) Le Guatemala a connu lundi une nouvelle journée de manifestations pacifiques dans plusieurs villes et villages, pour réclamer des « élections libres » en raison de l’ingérence présumée du ministère public dans la campagne du second tour de l’élection présidentielle.

Agence France-Presse

Le pays le plus peuplé d’Amérique centrale connaît des jours de tension depuis le premier tour de l’élection présidentielle, le 25 juin, en raison de ces accusations d’ingérence qui a généré des incertitudes quant au second tour prévu le 20 août, entre les candidats sociaux-démocrates Sandra Torres et Bernardo Arévalo.

« Nous voulons des élections libres » ou encore « Je refuse de vivre dans une dictature », pouvait-on lire sur des banderoles brandies par les protestataires lors d’une manifestation dans le centre de la capitale.

« Le peuple du Guatemala est vigilant et nous exigerons le respect des lois, de la Constitution et des résultats des élections », a déclaré un manifestant, Allan Ramirez, à la presse.

Des manifestations ont également eu lieu dans l’ouest du pays, notamment dans la ville de Quetzaltenango et dans des municipalités mayas des départements de Quiché et de Totonicapán, selon des médias locaux.

Certaines entreprises se sont jointes à l’appel à la grève nationale lancé par des organisations universitaires et sociales, mais pas les grandes entreprises et les puissantes chambres de transport du secteur privé.

Bien que les deux candidats en lice pour le second tour soient tous deux du même camp, le bureau de la procureure générale Consuelo Porras cherche à disqualifier le parti Semilla de Bernardo Arevalo.

Les manifestants réclament la destitution du juge Fredy Orellana et du procureur Rafael Curruchiche. Tous deux ont été sanctionnés pour « corruption » par Washington, de même que Mme Porras.

Sur ordre de M. Curruchiche, M. Orellana a ordonné au tribunal suprême électoral (TSE) de disqualifier le parti Semilla, arguant d’anomalies dans la manière dont il avait été créé en 2017. À la demande du parquet, deux perquisitions ont été effectuées au siège du TSE qui a refusé de se conformer à cet ordre.

La communauté internationale, tout comme plusieurs analystes, considère les actions de la procureure générale comme une tentative d’écarter M. Arevalo du scrutin.

Il est « vital » que le second tour se déroule « sans interférence ni harcèlement » des candidats et des partis politiques, a déclaré lundi Brian Nichols, chef de la diplomatie américaine pour l’Amérique latine.

Celui des deux qui remportera le scrutin succédera le 14 janvier au président Alejandro Giammattei, mettant fin à 12 années de gouvernement de droite.