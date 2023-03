Cyclone Freddy

Le bilan atteint 200 morts au Malawi et au Mozambique

(Blantyre) Le bilan du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique, à la longévité record et qui a frappé deux fois en Afrique australe en trois semaines, a dépassé les 200 morts mardi, provoquant inondations et glissements de terrain.