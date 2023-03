PHOTO TIKSA NEGERI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Antony Blinken est le plus haut responsable américain à visiter le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique depuis novembre 2020, date du début de la guerre entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles de cette région du nord de l’Éthiopie, à laquelle a mis fin un accord de paix signé le 2 novembre 2022 à Pretoria, la capitale sud-africaine.