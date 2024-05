La région ukrainienne de Soumy, et celle voisine de Kharkiv, sont soumises à des frappes russes très fréquentes ces dernières semaines.

(Kyiv) Des bombardements russes ont tué un civil et blessé au moins six autres lundi dans la région de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine et celle de Kharkiv (Est), ont rapporté mardi les autorités locales ukrainiennes.

Agence France-Presse

« L’agresseur a mené des frappes aériennes avec trois bombes guidées, selon des informations préliminaires […] Un habitant de 39 ans est mort », a indiqué le parquet de la région de Soumy dans un communiqué.

Il précise que cette frappe mortelle a touché des infrastructures civiles dans les environs du village de Nova Sloboda, frontalier de la Russie.

Selon le parquet, deux garçons de 15 et 13 ans, ainsi qu’un homme de 79 ans, ont été blessés par des tirs d’artillerie russes lundi dans la zone du village de Krasnopillia.

Trois civils ont été blessés lundi soir dans une frappe aérienne dans la localité de Borova, dans la région de Kharkiv, a indiqué le gouverneur régional sur Telegram.

Les bombardements lundi dans la région de Soumy, ont privé temporairement d’électricité près de 420 000 utilisateurs, selon l’administration militaire locale.

Des responsables militaires, à Kyiv, ont soulevé l’hypothèse que les forces russes lancent une nouvelle offensive cet été pour tenter de conquérir les régions de Kharkiv et Soumy. Celles-ci avaient déjà été partiellement occupées en 2022, après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, avant d’être repris par les forces de Kyiv plusieurs mois plus tard.

Kyiv affirme que Moscou a intensifié ses attaques aériennes et terrestres à l’approche des célébrations nationales du 9 mai, date à laquelle la Russie commémore la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, et pour profiter du manque d’armement en Ukraine qui attend l’arrivée d’approvisionnements d’armes cruciaux notamment en provenance des États-Unis.