PHOTO INA FASSBENDER, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des femmes prennent un autoportrait devant l’œuvre d’art intitulée Come Together du Sud-Coréen Choi Jeong-hwa, au stade Education City, à l’ouest de Doha. Cette sculpture de 12 mètres de haut, réalisée à partir de casques de travailleurs, de ballons de soccer et d’objets traditionnels qataris, rend hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la Coupe du monde de la FIFA.