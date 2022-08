Six mois de guerre en Ukraine

Héritiers récalcitrants de la Seconde Guerre mondiale

Annalena Baerbock n’avait que 2 ans quand ses parents ont commencé à l’emmener dans des manifestations. Des manifestations pour dénoncer l’OTAN et la présence d’une base militaire de l’organisation sur le sol allemand. Quatre décennies plus tard, celle qui est ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne depuis décembre dernier dit être une des « plus grandes admiratrices » de l’alliance militaire transatlantique.