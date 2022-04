Présidentielle française

Le duel Macron Le Pen se durcit avant le débat

(Paris) Ils se rendent coup sur coup : le ton s’est durci entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, finalistes de la présidentielle française, qui s’accusent mutuellement de « brutalité » en usant un ton de plus en plus personnel.