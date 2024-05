Inondations au Brésil Course contre la montre pour secourir les victimes

(Porto Alegre) Une course contre la montre est engagée dimanche dans le sud du Brésil pour faire face aux inondations monstres qui ont dévasté l’État du Rio Grande do Sul, provoquant la mort de près de 70 personnes et chassant de leur domicile 80 000 autres.