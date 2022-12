Les enfants ont envie de participer aux préparatifs du temps des Fêtes ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qu’ils pourront cuisiner avec l’aide de leur sous-chef préféré. Aujourd’hui : des mendiants de Noël.

Palets de chocolat décorés de noix et de fruits secs, « les mendiants de Noël, c’est quelque chose de gourmand, mais qui est très simple à réaliser », note Dominic Jacques, chef exécutif et copropriétaire du restaurant Chez Rioux et Pettigrew, à Québec. « On reste dans la simplicité. Je pense que c’est ce qu’il faut quand on cuisine avec les enfants pour capter leur attention au maximum. »

La façon classique de préparer cette gourmandise est de déposer sur le chocolat quatre noix ou fruits secs. « Rien n’empêche de s’amuser en variant [les ingrédients] et en laissant libre cours à l’imagination de nos tout-petits », indique toutefois celui qui a remporté la troisième saison de l’émission Les chefs !, il y a 10 ans.

Dans les menus qu’il crée, Dominic Jacques cherche à mettre en valeur les produits d’ici.

J’essaie toujours de voir si on a une alternative produite localement au Québec. Dominic Jacques, copropriétaire de Chez Rioux et Pettigrew

Dans le cas des mendiants de Noël, non, le chocolat que vous utiliserez ne pourra pas être fait de cacao québécois. Cependant, les garnitures, elles, peuvent l’être.

« J’aime bien utiliser la canneberge parce qu’elle me fait penser à Noël. C’est un fruit qui est bon pour la santé et qui est local aussi », suggère celui dont l’équipe est derrière l’offre culinaire au Grand Théâtre de Québec depuis le printemps dernier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Quelques exemples de garnitures

Noyers, graines de citrouille ou de tournesol et bleuets séchés sont également des aliments d’ici qui se prêtent parfaitement à cette recette préparée depuis le Moyen Âge. On peut aussi saupoudrer les mendiants de poudre de sapin baumier, suggère le chef.

« Pour donner plus de goût », il est possible de légèrement torréfier au four les noix et les graines choisies avant de les déposer sur le chocolat.

Rapide et facile, la préparation de mendiants de Noël pourrait même être une activité fort intéressante pour occuper les plus jeunes lors des réunions familiales du temps des Fêtes.

« C’est quelque chose que les enfants vont être capables de faire et ils vont être fiers que leurs réalisations se retrouvent sur la grande table des desserts », souligne Dominic Jacques.

Mendiants de Noël

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mendiants de Noël

Rendement : pour environ 24 mendiants

Ingrédients

300 g de chocolat noir, au lait ou blanc, au choix

Noix (noisettes, amandes, noix de Grenoble, pacanes, pistaches…) ou graines (citrouille, tournesol…), au choix

Fruits secs (canneberges, raisins, abricots, bleuets…), au choix

Pelures d’orange confites

Bonbons et guimauves, si désiré

Poudre de sapin baumier, si désiré

Préparation