Parmi les plaisirs du temps des Fêtes, il y a les festins en famille et les soirées cinéma à la maison. Et si on combinait les deux ? Jusqu’au 24 décembre, La Presse vous propose chaque samedi une recette inspirée d’un film de Noël. En vedette aujourd’hui : Le père Noël est une ordure et le kloug de monsieur Preskovic.

La scène

Classique du temps des Fêtes en France, mais aussi au Québec, Le père Noël est une ordure renferme son lot de scènes marquantes. Le kloug et son cuisinier, monsieur Preskovic, provoquent les rires non pas à une, mais à deux occasions dans le film.

D’abord lorsque le dessert chocolaté tache le veston blanc du pharmacien. « Qu’est-ce que c’est que cette matière ? C’est de la merde ? », questionne le professionnel. « C’est kloug », répond l’étrange voisin bulgare interprété par Bruno Moynot. Un peu plus tard, ce dernier arrive avec un kloug fraîchement sorti du four et « colmaté avec des schpozis » dans les locaux de l’association SOS Détresse Amitié. Peu appétissant, le gâteau se dégonfle lorsqu’on y insère un couteau et une « odeur épouvantable » en émane. « Mou à l’extérieur, mais dur comme la pierre à l’intérieur », le dessert finira par être lancé du balcon.

PHOTO ALEXANDRE RETY, FOURNIE PAR DÉBORAH BESCO-JAOUI Juliette Lalbaltry et Déborah Besco-Jaoui

La version de Juliette Lalbaltry et de Déborah Besco-Jaoui

Les Françaises Juliette Lalbaltry et Déborah Besco-Jaoui connaissent par cœur toutes les répliques du long métrage qui fête cette année son quarantième anniversaire. « C’est vraiment un film culte en France. Surtout pour notre génération », affirme la styliste culinaire Juliette Lalbaltry.

Lorsqu’une éditrice a proposé au duo de créer un livre de recettes inspirées des films de Noël, il était évident que les spécialités concoctées par monsieur Preskovic dans Le père Noël est une ordure allaient s’y retrouver. Les recettes qu’elles ont eu le plus de plaisir à imaginer pour ce projet sont d’ailleurs le kloug et les doubitchous de Sofia, autre « délice » préparé par le drôle de personnage.

« Le kloug, c’est une des recettes qui nous ont fait le plus rire », confirme Déborah Besco-Jaoui.

Car pour que leur bûche de Noël passe pour un kloug, il fallait l’enlaidir un peu.

PHOTO FOURNIE PAR TRINACRA FILMS Le kloug tel qu’on le voit dans Le père Noël est une ordure

« Chaque fois qu’on avançait la recette, Déborah me disait, ce n’est pas assez moche. […] Dans notre métier, c’est très bizarre de se dire ça », rigole Juliette Lalbaltry, autrice de plus d’une vingtaine de livres de recettes.

Pour s’approcher de l’allure du kloug aux marrons du Père Noël est une ordure, elles ont écrasé un peu le dessert et l’ont décoré d’un coulis rouge. Soyez toutefois sans crainte, aucune odeur nauséabonde n’emplira votre maison si vous cuisinez ce kloug réinventé.

« C’est une recette de bûche qui est super bonne », soutient Déborah Besco-Jaoui.

Pour leur livre Les recettes des films de Noël — 50 recettes inspirées de films cultes, les deux autrices ont revisité les plats servis dans plus de 20 longs métrages, dont Love Actually, The Grinch, The Holiday et Home Alone.

PHOTO CHARLY DESLANDES, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le kloug aux marrons de Juliette Lalbaltry et Déborah Besco-Jaoui

La recette du kloug aux marrons

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Temps de repos : 10 minutes

Rendement : pour 6 personnes

Ingrédients

4 œufs

1 c. à thé d’extrait de vanille liquide

125 g de sucre

125 g de farine

250 g de crème de marrons

150 g de chocolat noir à cuisson

30 g de beurre

30 g de sucre à glacer

10 marrons cuits

50 g de chocolat blanc à cuisson

Quelques gouttes de colorant alimentaire rouge

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F. Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs, l’extrait de vanille liquide et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Dans un second récipient, monter les blancs d’œufs en neige bien ferme. Verser une petite quantité de ces blancs montés dans la préparation précédente tout en battant avec un fouet. Incorporer ensuite très délicatement le reste des blancs.

Tamiser la farine puis la verser en pluie dans la préparation. Mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Verser la pâte sur une plaque à génoise en silicone ou sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Mettre au four 10 minutes.

Humidifier un linge propre, puis l’étaler à plat. Démouler la génoise directement sur le linge en retirant la plaque de cuisson. Rouler la génoise très délicatement à l’aide du linge. Laisser refroidir complètement à température ambiante.

Dérouler la génoise. Tartiner généreusement de crème de marrons. Rouler de nouveau la génoise sur elle-même.

Casser le chocolat en morceaux et faire fondre au bain-marie avec le beurre. Ajouter le sucre à glacer. Mélanger bien et laisser refroidir environ 10 minutes. Napper la bûche de cette ganache et tracer des lignes à la fourchette sur toute la longueur de la bûche. Coller ensuite des marrons le long du gâteau.

Casser le chocolat blanc et faire fondre au bain-marie avec quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Mélanger bien puis verser sur la bûche en formant des lignes.