Le Japon lance un satellite d'observation des gaz à effet de serre

La fusée japonaise H-2A, construite et exploitée par le groupe industriel Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a décollé à 13 h 08 locales de la base de Tanegashima (sud).

« Le lancement s'est déroulé comme prévu », a indiqué la Jaxa (Agence aérospatiale japonaise), après la mise en orbite du satellite autour du globe terrestre.

L'engin, baptisé Ibuki 2 (« souffle » en japonais), est spécialement équipé pour observer la présence des gaz à effet de serre et leur impact sur notre planète. Il doit prendre le relais d'Ibuki (premier du nom) qui avait été expédié dans l'espace en janvier 2009.

Ibuki 2 dispose de capteurs plus précis encore pour la mesure du dioxyde de carbone (CO 2 ) et du méthane, ainsi que, et c'est nouveau, d'instruments pour quantifier les particules fines PM2.5.

Il peut sonder des dizaines de milliers de points autour du globe, un maillage d'une finesse bien supérieure à ce qu'il est possible de réaliser depuis un avion ou au sol, selon la Jaxa.

La fusée transportait aussi le satellite KhalifaSat, le premier entièrement fabriqué par les Émirats arabes unis, selon le Centre spatial Mohammed bin Rashid.

La mission de vendredi était la 40e du lanceur japonais H-2A.

Il s'agit de son 34e tir consécutif réussi depuis février 2005, date à laquelle les vols ont repris après une interruption de plus d'un an à la suite d'un échec retentissant de la H-2A N°6 en novembre 2003.

Initialement développé et géré par la Jaxa, le lanceur H-2A a surtout à son actif des opérations pour le compte de l'État japonais ou d'institutions publiques nippones.