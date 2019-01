Recycler le verre... pour vrai

La benne à verre de l'hôtel de ville est l'un des secrets les moins bien gardés en Estrie : on vient de l'extérieur de cette petite municipalité située en périphérie de Sherbrooke pour y déposer bouteilles de vin, pots de confiture et autres contenants de verre.

Et pour cause : ici, à Saint-Denis-de-Brompton, on sait que le verre sera réellement recyclé, contrairement à ce qui arriverait si ces contenants étaient déposés dans le bac de recyclage.

Toutes les deux semaines, depuis 2015, un camion vient chercher la benne et l'apporte à l'entreprise 2M Ressources, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui conditionne le verre pour la fonderie Owens Illinois, à Montréal.

Plus de 150 tonnes de verre ont ainsi pu être fondues pour fabriquer de nouveaux contenants.

Le maire Jean-Luc Beauchemin dit avoir été surpris par l'engouement pour cette initiative, née de « pressions citoyennes » et inspirée de ses années passées en Nouvelle-Écosse, où il a fait l'expérience des dépôts volontaires pour récupérer le verre.

L'opération se fait à coût nul, puisque la municipalité régionale de comté (MRC) rembourse à Saint-Denis-de-Brompton le coût du transport, au même titre que pour la cueillette sélective.

La mesure, dont il existe aussi des variantes dans une petite dizaine de municipalités au Québec, pourrait être mise en place partout dans la province, croit le maire Beauchemin.

« On a la preuve que ça fonctionne ! », s'exclame-t-il, en ajoutant être déjà passé « à la prochaine étape » : chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par le transport du verre récupéré.

Il rêve de voir d'autres municipalités lui emboîter le pas, ce qui permettrait de « centraliser » le transport : moins de camions, mais plus gros.

Du verre de grande qualité

« La pratique est excellente en soi », confirme le directeur général de 2M Ressources, David Rousseau, qui ne « fermerait pas les portes » à d'autres projets du genre.

Car la qualité du verre provenant de la benne de Saint-Denis-de-Brompton est excellente, atteste-t-il : « Il est 100 % utilisable, il y a zéro contamination. »