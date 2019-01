Environnement: des lois qui ne sont pas respectées

Associated Press Sao Paulo

Le rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement dévoilé jeudi indique qu'il y a un manque d'organismes de surveillance à même d'assurer la mise en oeuvre efficace des lois. Il indique que de renverser la piètre mise en oeuvre des lois est l'un des « plus grands défis pour atténuer le changement climatique, réduire la pollution et prévenir la disparition généralisée d'espèces et d'habitats ».

Le rapport attire également l'attention sur « le harcèlement, les arrestations arbitraires, les menaces et l'assassinat de défenseurs de l'environnement ».

Selon l'ONU, 207 gardes forestiers, inspecteurs et militants ont été tués en 2018 en Amérique latine, en Afrique et aux Philippines.