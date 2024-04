Trump et le président polonais Duda ont parlé d’Ukraine et d’OTAN

(New York) Donald Trump et le président polonais Andrzej Duda ont parlé de la situation en Ukraine, de l’OTAN et du Proche-Orient, lors d’un dîner offert mercredi à New York par l’ancien dirigeant américain, candidat à la Maison-Blanche, a annoncé son équipe de campagne.

Agence France-Presse

Dans une vidéo diffusée sur son réseau Truth Social montrant les deux hommes côte à côte, M. Trump a dit espérer pouvoir travailler « à nouveau » avec le chef d’État conservateur polonais, qui avait été un de ses plus proches alliés au sein de l’UE durant son mandat.

Parmi les sujets abordés a figuré celui de l’OTAN, dans un contexte de crainte d’un éventuel désengagement américain en cas d’élection de M. Trump.

En février, ce dernier avait semé la panique en Europe en menaçant de ne plus garantir la protection des pays de l’OTAN face à la Russie si ceux-ci ne consacraient pas un budget suffisant à leur défense.

Au cours de leur dîner mercredi, les deux dirigeants se sont notamment entretenus de la proposition de M. Duda de voir les pays membres de l’OTAN porter leurs budgets militaires de 2 à 3 % de leur Produit intérieur brut, a précisé l’équipe de campagne de M. Trump.

« Ils ont également parlé de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, du conflit avec Israël au Proche-Orient, et de plusieurs autres sujets ayant trait à la paix dans le monde », a indiqué cette source dans un communiqué.

À l’approche du scrutin présidentiel de novembre, M. Trump multiplie les rencontres avec des dirigeants européens. Il a notamment reçu récemment le chef de la diplomatie britannique James Cameron et le premier ministre hongrois Viktor Orban.

Sous la présidence de M. Duda, et jusqu’à ce que celui-ci ne perde sa majorité parlementaire, la Pologne a favorisé les relations avec les États-Unis, en particulier avec le président Donald Trump, parfois au détriment de celles avec ses partenaires au sein de l’UE.

Le dirigeant conservateur avait même proposé que la Pologne construise un « Fort Trump » pour abriter des milliers de soldats américains sur son sol.

Il avait attendu plus d’un mois avant de féliciter Joe Biden pour son élection.

Après un jour de relâche mercredi, l’ex-président américain doit à nouveau comparaître jeudi à New York, où il est jugé au pénal dans une affaire de paiements pour acheter le silence d’une ancienne vedette du porno, Stormy Daniels, avant son élection en 2016.