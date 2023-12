Cher père Noël, le jour de Noël approche à grands pas et vous êtes probablement enseveli de lettres et de messages vous demandant d’exaucer les souhaits de tout un chacun. À notre tour, nous vous exprimons notre vœu le plus cher, celui d’aider toutes les personnes à accepter leur corps et à se défaire de la pression liée aux stéréotypes physiques qui peuvent conduire à des comportements alimentaires nuisant à leur santé.

Johana Monthuy-Blanc Responsable, au nom du groupe de recherche transdisciplinaire du Loricorps de l’UQTR

Depuis plus de 12 ans, au groupe de recherche Loricorps de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), nous tentons de faire en sorte que chaque personne puisse se reconnecter à son corps. Pourquoi ? Parce que toutes les 52 minutes, un individu meurt des complications liées à un trouble alimentaire… Pourquoi ? Parce qu’une personne sur deux présente des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Vous imaginez bien à quel point il y a encore beaucoup à faire en recherche et en intervention pour réaliser notre vœu.

Puisque la période des Fêtes est un moment de partage et de célébration où les plaisirs de la table occupent une place importante, cela peut générer un certain stress perçu négativement chez les personnes qui vivent avec un trouble alimentaire.

C’est pourquoi il importe de sensibiliser ceux et celles à qui vous livrez des cadeaux et de leur rappeler que nous les encourageons à profiter pleinement de chaque instant.

Savourer les délices culinaires et festoyer entre proches est tout à fait possible, vous savez. Caricaturons nos propos par un exemple, au Québec : le soir de Noël, déguster un succulent ragoût de boulettes de grand-maman (qui nous invite généreusement à nous resservir), tout en écoutant et en respectant les besoins de notre corps, constitue certes un défi, mais ce n’est pas impossible !

Dans ce contexte où nous serons bientôt rassemblés pour célébrer Noël et le Nouvel An, n’y aurait-il pas plus beau cadeau à offrir que l’amour de soi, sans jugement ou critique envers son apparence corporelle ?

Nous croyons effectivement que la beauté réside dans la diversité et que chaque personne mérite de se sentir aimée, appréciée et respectée pour ce qu’elle est intérieurement.

À ce sujet, père Noël, vous êtes d’ailleurs un exemple parfait pour tous les corps ronds. La beauté et le charisme ne passent pas par la finesse de la taille, mais par la bonté, le bien-être personnel et la générosité.

En nous adressant à vous dans cette lettre, nous nous engageons également à poursuivre cette mission que nous menons fièrement et passionnément pour éduquer, sensibiliser et accompagner les personnes ayant un trouble alimentaire. En ce sens, nous poursuivons nos nombreuses activités de recherche-intervention, formations universitaires, diffusions dans les médias ainsi que les partenariats avec des organismes qui partagent nos objectifs et visions.

Avec un peu de votre magie et votre éternelle capacité à répandre la joie et l’amour autour de vous, nous espérons que notre vœu se réalisera. Un peu plus de paix et d’acceptation dans tous les cœurs, voilà qui nous aiderait à passer de joyeuses Fêtes et une bonne année 2024.

Meilleurs vœux à vous, père Noël, sans oublier mère Noël et vos équipes de lutins.