Conditions de travail en protection de la jeunesse Garder espoir en des jours meilleurs

Forte de ses quatre ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, Marie est déjà considérée comme un pilier dans son équipe d’évaluation des signalements à la protection de la jeunesse. Dans son bureau, les murs sont tapissés de notes et de rappels sur divers dossiers. Spécialisée dans le domaine de la jeunesse en difficulté, elle a toujours été animée par le désir d’aider les enfants et familles. Pourtant, aujourd’hui, elle fait face à plusieurs défis qui affectent lourdement son travail et la qualité des services qu’elle peut offrir.