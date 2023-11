Grève dans le secteur public Parce que c’est injuste

Ce matin du lundi 6 novembre, j’ai pris le bus et me suis rendue sur la ligne de piquetage devant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi cet hôpital en particulier ? Parce que mon conjoint et moi y avons été traités (et fort bien traités !) à plusieurs occasions. HMR est LE gros hôpital de l’est de Montréal. Un mammouth où se dévouent des milliers de travailleuses et de travailleurs dans des locaux souvent vétustes et inadaptés.