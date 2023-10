« Pénurie » d’infirmières

Le faux débat

Depuis quelque temps, le ton monte autour de l’examen d’admission à la profession infirmière. On appelle à la mise sous tutelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), et on laisse sous-entendre que le taux d’échec est en cause dans la pénurie d’infirmières dans le réseau public.