Pour arriver au moulin / Au moulin de Buckingham / Y faut dĂ©bloquer la jam / Qui se r’bloque un peu plus loin. La drave, de FĂ©lix Leclerc

Ça m’est arrivĂ© encore la semaine derniĂšre, cette fois Ă l’épicerie. « Monsieur Jobin, ça fait plaisir de vous voir, mais vous habitez encore Ă Buckingham ? » Et moi de rĂ©pondre : « Évidemment ! »

C’est probablement l’effet combinĂ© d’écrire pour La Presse et de collaborer Ă RDI. Ça fait MontrĂ©al. Les gens pensent donc que j’y habite. Il y a aussi le fait que je fais « ville Ă part » avec mon Ă©pouse depuis maintenant 23 ans, elle habite Ă MontrĂ©al et moi Ă Gatineau. Certains s’attendaient Ă ce que j’aille la rejoindre aprĂšs la politique municipale. Mais non, Buckingham, c’est chez moi.

Bizarrement, c’est en Mongolie, il y a prĂšs de 30 ans, que j’ai dĂ©cidĂ© de faire ma vie dans la ville oĂč je suis nĂ© (Buckingham est maintenant un quartier de Gatineau). AprĂšs la dĂ©faite rĂ©fĂ©rendaire de 1995, j’ai voyagĂ© en Asie pendant deux ans, histoire de changer le mal de place.

En Mongolie, j’ai marchĂ© seul, le long d’une riviĂšre, pendant un mois. C’était toute une expĂ©rience, notamment de solitude. La Mongolie a la plus faible densitĂ© de population au monde, trois fois moins Ă©levĂ©e que celle du QuĂ©bec. Quand on sort de la capitale, il n’y a presque personne. En un mois, j’ai assez peu parlĂ© et beaucoup rĂ©flĂ©chi.

PHOTO HE-BA-MUE, TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS La riviĂšre Orkhon et sa vallĂ©e, en Mongolie

PHOTO SHIHO FUKADA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des ger, ou yourtes, habitations mongoles traditionnelles

PHOTO TOMOHIRO OHSUMI, ARCHIVES BLOOMBERG La Mongolie a la plus faible densité de population au monde, trois fois moins élevée que celle du Québec. 1 /3





J’ai marchĂ© le long de la riviĂšre Orkhon⁠1, sur prĂšs de 400 km, jusqu’à Karakorum, la capitale de Gengis Khan. Tous les midis, je m’éloignais de la riviĂšre, je gravissais le point le plus haut des environs et je dĂźnais en regardant le paysage. Un jour, du haut de mon poste d’observation, j’ai vu une ger, l’habitation traditionnelle des Mongols que les Russes appellent « yourte »2. Il y avait cette tente, quelques animaux, deux enfants. Ce n’était Ă©videmment pas la premiĂšre ger que je voyais, mais celle-lĂ m’a marquĂ©. Elle Ă©tait situĂ©e, de mon point de vue, au milieu de nulle part. Pas un voisin Ă l’horizon. Presque pas d’arbres, un petit bosquet ici et lĂ . La riviĂšre, des collines et de l’herbe Ă perte de vue.

Le sentiment puissant qui m’a envahi Ă©tait que cette famille – pour choisir de vivre lĂ , aussi isolĂ©e – devait se sentir profondĂ©ment et absolument chez elle. Elle n’était pas « nulle part ». Cette famille Ă©tait sur son territoire, un territoire arpentĂ© par ses ancĂȘtres, un territoire oĂč probablement chaque colline, chaque vallon, chaque ravin avait une signification, rappelait un souvenir, Ă©voquait une Ă©poque. Ces gens Ă©taient lĂ parce qu’ils aimaient leur terre, si dĂ©sertique soit-elle, si isolĂ©s soient-ils.

Je ne m’étais jamais demandĂ© si j’avais, moi, un tel amour pour une terre.

J’aimais le QuĂ©bec, oui, mais c’est l’amour d’une nation, l’amour d’un groupe qui a beaucoup Ă offrir au monde. Et puis j’ai eu une illumination. Comme si une pensĂ©e qui avait toujours existĂ© en moi apparaissait tout Ă coup dans ma tĂȘte. J’avais beau avoir voyagĂ©, avoir habitĂ© Ă plusieurs endroits, au QuĂ©bec et ailleurs, « chez nous », c’était la vallĂ©e de la LiĂšvre. C’est lĂ que je ferais ma vie. La LiĂšvre ?

La riviĂšre du LiĂšvre prend sa source dans la rĂ©serve faunique La VĂ©rendrye. AprĂšs une course de plus de 300 km, elle se jette dans la riviĂšre des Outaouais, Ă l’est de Gatineau. Si vous voulez en voir des images, je vous invite Ă investir 20 petites minutes pour regarder l’extraordinaire court mĂ©trage de Raymond Garceau La drave. La narration est de FĂ©lix Leclerc, il y chante aussi sa cĂ©lĂšbre chanson portant le mĂȘme nom que le film⁠3. La LiĂšvre est aussi une des riviĂšres parcourues par le grand Jos Montferrand.

Ma mĂšre et mon pĂšre sont nĂ©s dans la vallĂ©e de la LiĂšvre. J’y ai grandi, j’y ai appris Ă aimer les gens et la nature. MĂȘme quand mes parents ont dĂ©mĂ©nagĂ© en MontĂ©rĂ©gie, puis Ă MontrĂ©al, nous revenions tous les ans faire la traditionnelle « tournĂ©e du jour de l’An », la tournĂ©e des oncles et des tantes habitant dans la VallĂ©e.

Notre vallĂ©e est comme celle de cette famille isolĂ©e au fond de la Mongolie. Elle n’est pas parfaite, mais c’est la nĂŽtre. C’est la mienne. J’y habite depuis mon retour d’Asie.

Je vous Ă©cris tout cela parce qu’au moment oĂč l’on me questionnait, j’étais devant une employĂ©e de l’épicerie, une personne issue de l’immigration, une rĂ©alitĂ© assez rĂ©cente Ă Buckingham. Mes liens avec notre vallĂ©e me donnent beaucoup de bonheur et je souhaite qu’elle en donne autant aux nouveaux arrivants. Quand ce sera le cas, nous serons tous des fils et des filles de la LiĂšvre, car ce ne sont pas les racines qui comptent, mais l’enracinement.

1. La riviùre est aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

2. Les Mongols insistaient pour que nous utilisions le mot ger, leur mot à eux. Les Russes ont longtemps été leurs ennemis.