Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours

Des concerts dans les CHSLD

IMAGE TIRÉE DU REPORTAGE DE NOOVO L’Orchestre symphonique de Sherbrooke est en tournée ce mois-ci… dans les CHSLD de l’Estrie.

Oubliez les grandes salles à l’acoustique impeccable. L’Orchestre symphonique de Sherbrooke est plutôt en tournée ce mois-ci… dans les CHSLD de l’Estrie. Il faut voir les résidants sourire, taper des mains et parfois même chanter pour comprendre tout le bonheur que cela apporte. Un bonheur, d’ailleurs, visiblement partagé par les musiciens. Ça fait drôlement du bien de voir que la fameuse « magie des Fêtes » peut être autre chose qu’un concept de marketing et retrouver son sens original.

Philippe Mercure, La Presse

Une réplique lapidaire

Ce qui se passe sur le réseau X n’est pas souvent réjouissant… Mais on tombe parfois sur des pépites. Comme cette réplique absolument bien sentie envoyée à un téléspectateur par Leslie Horton, présentatrice de l’antenne Global à Calgary. L’auditeur la « félicite pour sa grossesse » et lui dit que si elle se présente en ondes avec ce genre de pantalon (peu attrayant, selon lui), elle doit s’attendre à recevoir des critiques. « Non, je ne suis pas enceinte, rectifie Mme Horton. En fait, j’ai perdu mon utérus à la suite d’un cancer, l’an dernier. » Et puis, voilà à quoi ressemblent les femmes de mon âge, ajoute Mme Horton, et tant pis pour vous si ça vous offense ! Une réplique lapidaire et élégante, que la présentatrice termine avec un message à tous ses auditeurs : avant d’envoyer un commentaire méchant, prenez le temps d’y réfléchir à deux fois.

Judith Lachapelle, La Presse

Et un peu de vitriol…

IMAGE TIRÉE DU FILM ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE Ciné-cadeau sera de retour dès ce samedi à Télé-Québec avec la diffusion d’un classique de 1968 : Astérix et Cléopâtre.

C’est une tradition dont on ne se lasse pas : Ciné-cadeau, de retour dès le samedi 9 décembre sur Télé-Québec, marque le début officiel du temps des Fêtes. Ça commence en grand avec Astérix et Cléopâtre, ses crocodiles sacrés et son architecte incompétent, Numérobis. Ça se poursuit jusqu’au 7 janvier avec au programme Daisy Town, Monstres et compagnie, Astérix le Gaulois, La guerre des tuques… Une occasion de s’évader de la morosité ambiante et de revisiter quelques classiques avec les plus jeunes. Quoi de mieux que regarder Les douze travaux d’Astérix en pyjama en mangeant des restes de Noël le 26 décembre ? Personnellement, je ne vois pas.

Nathalie Collard, La Presse

L’hiver dans la neige à la SEPAQ

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le parc national des Hautes‑Gorges-de-la-Rivière‑Malbaie. L’accès aux parcs nationaux du Québec sera gratuit trois jours par semaine entre le 18 décembre et le 13 mars prochains.

L’hiver est enfin arrivé. C’est le temps d’aller jouer dans la neige. Il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que les parcs nationaux de la SEPAQ. En plus, l’accès aux parcs nationaux sera gratuit pendant 39 jours cet hiver (la première journée gratuite est le 18 décembre, la dernière le 13 mars). Le gouvernement du Québec ajoute ainsi 15 jours gratuits de plus cet hiver, et l’initiative coûtera 800 000 $ par an (Québec dédommage la SEPAQ pour les droits d’entrée perdus). L’hiver dernier, il y a eu 57 000 visites en 24 jours gratuits à la SEPAQ. Quoi de mieux qu’une bonne randonnée hivernale (avec une bonne tuque, des mitaines et des chaussettes chaudes !) pour embrasser notre nordicité ?

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse