Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

L’âge d’or de Madonna

Après avoir été durement atteinte par une infection bactérienne qui l’a forcée à reporter sa tournée, Madonna revient en force. Elle a donné le coup d’envoi à The Celebration Tour dimanche dernier à Londres et si on se fie aux nombreux commentaires enthousiastes (et aux images qu’on a pu grappiller à gauche et à droite dans les réseaux sociaux), la « Queen of Pop » est dangereusement en forme. À 65 ans, la Madone n’a aucune intention de se ranger et son énergie est belle à voir. On sera au Centre Bell le 18 janvier pour chanter Like a Prayer avec elle.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DES COWBOYS FRINGANTS Le chanteur Karl Tremblay a pu enregistrer sa voix dans son salon pour le nouvel album du groupe.

Un nouvel album pour Les Cowboys Fringants

Ça fait plus de deux décennies que Les Cowboys Fringants accompagnent nos vies avec des chansons comme Toune d’automne, L’Amérique pleure, Les étoiles filantes, La tête haute, Sur mon épaule, Ces temps-ci. Tantôt drôles, tantôt sérieux, mais toujours touchants et engagés, les Cowboys ont annoncé cette semaine la sortie d’un nouvel album d’ici la fin de l’année. Le chanteur du groupe Karl Tremblay a pu enregistrer sa voix dans son salon, lui qui subit des traitements contre un cancer de la prostate. L’été dernier au Festival d’été de Québec, les Cowboys ont donné un spectacle incroyablement émouvant devant 90 000 spectateurs. De la part de tous les fans des Cowboys : on pense fort à toi, Karl Tremblay, on t’envoie des ondes positives, et on a hâte d’entendre vos nouvelles chansons.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Moins d’un Québécois sur cinq (17 %) dit avoir fumé du cannabis au cours de la dernière année – sensiblement la même proportion qu’avant la légalisation.

Pot : on respire par le nez

La légalisation du cannabis au pays il y a cinq ans a soulevé les passions et certains ont craint le pire. Les statistiques dévoilées cette semaine au sujet de la consommation de cannabis au Québec permettent de dresser le portrait de l’évolution de la situation. Et il n’a rien d’inquiétant. Moins d’un Québécois sur cinq (17 %) dit avoir fumé du cannabis au cours de la dernière année – sensiblement la même proportion qu’avant la légalisation. Les moins de 18 ans, pour leur part, en consomment moins qu’avant. Sans surprise, le marché noir est nettement moins populaire qu’autrefois, même s’il y a, sur ce plan, encore du progrès à faire. Bref, désormais, même les plus inquiets peuvent respirer par le nez.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Avec 44 % moins de meurtres, 30 % moins de tentatives de meurtre et 28 % moins de décharges sans victime à Montréal pour l’été 2023, la tendance à la baisse est claire et rassurante.

Moins de coups de feu à Montréal

Des gens qui s’arment pour se défendre des gens armés : on sait trop bien où ce genre de cercle vicieux peut mener. Voilà pourquoi on a tous poussé un soupir de soulagement cette semaine en apprenant qu’on a moins tiré du fusil à Montréal l’été dernier que lors du précédent. Avec 44 % moins de meurtres, 30 % moins de tentatives de meurtre et 28 % moins de décharges sans victime, la tendance est claire et rassurante. Les efforts du Service de police de la Ville de Montréal semblent porter leurs fruits et c’est tant mieux. L’épisode Daisy Town de Lucky Luke est excellent, mais je préfère nettement le voir à Ciné-Cadeau que dans les rues de la métropole.

Philippe Mercure, La Presse