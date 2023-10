Madonna a chanté plusieurs grands succès de sa vaste carrière, dont Like a Prayer, Holiday, Vogue et La Isla Bonita.

(Londres) Madonna a donné le coup d’envoi de sa tournée Celebration Tour à l’aréna O 2 de Londres, situé dans le complexe du Dôme du Millénaire, samedi soir, marquant sa première performance depuis une « infection bactérienne grave » qui a mené à son hospitalisation dans une unité de soins intensifs pendant plusieurs jours en juin, selon ce qu’avait indiqué son gérant.

Sian Watson Associated Press

« Je suis sur la voie du rétablissement et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes les bénédictions dans ma vie », avait écrit la superstar de la pop sur Instagram cet été, peu de temps après la nouvelle. « Je me concentre maintenant sur ma santé et je vous assure que je reviendrai avec vous dès que possible », avait affirmé la chanteuse.

Sur scène, Madonna, âgée de 65 ans, a dit qu’elle avait connu une « année folle » et que ni elle ni ses médecins ne pensaient qu’elle réussirait à passer au travers. Elle a dit que ses enfants l’avaient encouragée et qu’elle devait « survivre pour eux ». La soirée d’ouverture de la tournée a également marqué le 27e anniversaire de naissance de sa fille Lourdes Leon, qui est apparue sur scène avec sa célèbre mère.

Après un bref accroc technique, la soirée d’ouverture de la tournée était en effet une fête. Madonna a chanté plusieurs grands succès de sa vaste carrière. Sur la liste, il y avait des chansons emblématiques, comme Like a Prayer, Holiday, Vogue et La Isla Bonita. Elle a également inclus d’autres titres, comme Die Another Day du film James Bond de 2002, du même nom.

Dans un segment plus acoustique du concert, Madonna a parlé de la guerre entre Israël et le Hamas, au Moyen-Orient.

« Même si nous avons le cœur brisé, notre esprit ne peut pas être brisé », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle espère « une conscience collective pour changer le monde et apporter la paix ».

Madonna a reporté la partie nord-américaine de sa tournée, qui devait commencer le 15 juillet à Vancouver et se terminer le 8 octobre à Las Vegas. Cette étape commence maintenant le 13 décembre au Barclays Center de Brooklyn, à New York, et se terminera le 24 avril 2024 au Palais des sports de Mexico City.

Madonna montera notamment sur scène au Centre Bell, à Montréal, les 18 et 20 janvier prochains. Elle sera en concert la semaine précédente à Toronto, les 11 et 12 janvier.