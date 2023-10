(New York) Lorsque la violoncelliste Alisa Weilerstein et le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Rafael Payare, se rendent au travail, ils ont besoin de six billets d’avion : un pour papa et maman, deux pour leurs filles Ariadna et Elina, un pour la nounou, et un pour le violoncelle.

Ronald Blum Associated Press

Réunir ce couple connu de la musique classique pour des tournées est devenu assez compliqué.

M. Payare, 43 ans, en est à sa cinquième saison en tant que directeur musical de l’Orchestre symphonique de San Diego, et il dirige l’orchestre lors d’une tournée dans quatre villes des États-Unis, qui se termine jeudi au Zoellner Arts Center de Lehigh à Bethléem, en Pennsylvanie, et au Carnegie Hall de New York, le soir suivant. Mme Weilerstein l’accompagne pour le Concerto pour violoncelle en si mineur de Dvořák, qui fait partie de l’horaire de la musicienne qui comprend environ 80 représentations chaque saison.

Mme Weilerstein, 41 ans, est la fille de Donald Weilerstein, premier violoniste fondateur du Cleveland Quartet, et de la pianiste Vivian Hornik Weilerstein. Son frère est le chef d’orchestre Joshua Weilerstein.

Elle a été attirée par le violoncelle quand elle avait deux ans et demi. Elle a eu la varicelle lorsque ses parents étaient en tournée et sa grand-mère, Lotte Hornik Weininger, lui avait créé un ensemble musical jouet.

« Elle savait à quel point j’aimais écouter mes parents pratiquer et répéter, et elle a donc imaginé un quatuor à cordes composé d’instruments fabriqués à partir de boîtes de céréales, a dit Mme Weilerstein. Il y avait deux violons, un alto et un violoncelle, et le violoncelle était fabriqué à partir d’une boîte de Rice Krispies. L’embout était une vieille brosse à dents verte et l’arc était une baguette ou un bâton ramassé dehors, et j’ai juste frotté cette chose. Alors mes parents sont revenus, et quand ils répétaient, et ils m’ont mis un petit tabouret pour que je puisse participer si j’en avais envie. »

Quand Alisa Weilerstein avait 4 ans, elle a demandé un violoncelle et un professeur, ce que ses parents lui accordent six mois plus tard. La famille a déménagé de Rochester à Cleveland, en Ohio, quand elle avait 7 ans, et à 13 ans, elle a fait ses débuts professionnels avec l’Orchestre de Cleveland en octobre 1995 avec Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Elle signe chez ICM Artists (maintenant Opus 3) et commence à jouer une semaine par mois avec des orchestres régionaux.

En 2011, elle a remporté une « bourse de génie » de la Fondation MacArthur de 500 000 $, étant la plus jeune des 22 récipiendaires de cette année-là.

Depuis 2014, elle joue sur un violoncelle Domenico Montagnana qui a fêté ses 300 ans cette année.

Pour sa part, M. Payere a grandi avec cinq frères et sœurs à Puerto la Cruz, au Venezuela, et jouait du cor lorsqu’il était enfant. Il a rencontré Gustavo Dudamel, qui deviendra également chef d’orchestre, alors qu’il faisait partie de l’orchestre national des enfants. Ils ont fait connaissance en 1995, lorsque M. Dudamel et ses amis ont cassé le dessus d’un lit superposé. Le jeune Payare l’a réparé avec un morceau de rideau, ce qui lui a valu le surnom de « MacGyver ».

Il a pensé pour la première fois à la direction d’orchestre alors qu’il jouait dans un orchestre d’enfants à la fin des années 1990 avec Giuseppe Sinopoli. Après avoir remporté le concours Malko pour chefs d’orchestre au Danemark en 2012 – le frère de Mme Weilerstein avait remporté l’édition précédente –, M. Payare a rencontré le chef d’orchestre Lorin Maazel.

« J’étais terrifié. Il y avait cette légende urbaine selon laquelle Maazel était une personne dictatoriale et froide », a dit M. Payare.

M. Maazel l’a invité à diriger l’ouverture Léonore n° 3 de Beethoven, lors de son festival de Castleton en Virginie, cet été-là.

« Il était comme un grand-père fier », se souvient M. Payare.

M. Payere a rencontré Joshua Weilerstein en 2007, lorsque Mme Weilerstein était violoniste invitée lors de la tournée américaine de l’Orchestre Symphonique Simón Bolívar, qui incluait les débuts de M. Dudamel au Carnegie Hall. Alisa a croisé M. Payare pour la première fois en février 2009 à Göteborg, en Suède, où elle auditionnait pour M. Dudamel, et où M. Payare a été invité à jouer du cor dans la Symphonie n° 7 de Bruckner.

« Je ne savais pas que Josh avait une sœur, a affirmé M. Payare. J’ai dit : “Oh, dis bonjour à tes parents et à ton frère”. »

M. Dudamel a demandé à Mme Weilerstein de jouer le concerto de Dvořák à Caracas. M. Payare était dans l’orchestre le 6 décembre pour Une Symphonie alpestre de Strauss, et elle lui a demandé de s’asseoir sur les sièges pendant sa répétition.

Après le concert, ils sont allés dans un restaurant de sushi et sont en couple depuis. Trois ans plus tard, il l’a demandée en mariage dans sa ville natale. Ils se sont mariés en août 2013 au Caramoor Center for Music and the Arts à Katonah, dans l’état de New York.

Mme Weilerstein et M. Payare sont propriétaires d’une maison à San Diego et louent une maison à Montréal, où le chef d’orchestre en est à sa deuxième saison à titre de directeur musical de l’OSM.

Leur fille Ariadna a 7 ans, et joue du violon et du piano. La cadette, Elina, aura 2 ans en janvier. Alisa a essayé d’apprendre à Elina à demander son père en jouant le « Pa-pa-pa » du duo Papageno-Papagena de La Flûte enchantée de Mozart. Cela n’a pas vraiment fonctionné : Elina l’appelle « Ta-ta ».

La musique fait partie de la routine familiale.

« Parfois vers cinq ou six heures, il y a toujours cette heure de pointe où elles deviennent un peu folles, a déclaré M. Payare. Nous l’appelons hora loca en espagnol. Nous avons créé une liste de lecture de seconds mouvements des symphonies de Mozart, et c’est en quelque sorte un sédatif. Elles se détendent toujours immédiatement. »