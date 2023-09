Constitution du Québec

Pour savoir ce que l’on est

Dans le débat public, un certain nombre d’experts et de commentateurs soulignent à l’occasion l’opportunité que constituerait l’adoption par le Québec de sa propre constitution. Déjà on sait que, dans maintes fédérations de par le monde, des États fédérés possèdent une constitution bien à eux. Le contenu de celle-ci varie évidemment d’un État fédéré à un autre, mais l’idée centrale est qu’elle regroupe et énonce les principes qui sont considérés comme essentiels au maintien et à la gouverne des institutions politiques dans la société concernée.